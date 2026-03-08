МИД Ирана: ракеты по республике запускают с территории соседних стран

Представитель ведомства Эсмаил Багаи заявил, что их запускают из жилых районов

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 8 марта. /ТАСС/. Территория жилых районов соседних с Ираном стран используется для нанесения ракетных ударов по исламской республике. Об этом заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

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"Для тех, кто упорно игнорирует причины наших ответных ударов по военным базам/объектам США в регионе: ракеты запускаются по Ирану из жилых районов на территории соседних стран, а американские истребители используют воздушное пространство соседних государств для нанесения ударов по Ирану, что ставит под угрозу безопасность в регионе", - написал дипломат в X. В подтверждение своих слов он опубликовал запись, на которой видно, как с территории жилого района ведутся ракетные удары.