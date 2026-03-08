Силы ПВО Саудовской Аравии сбили БПЛА, запущенный по месторождению нефти Шейба

Средства противовоздушной обороны сбили дрон в пустыне Руб-эль-Хали

Редакция сайта ТАСС

РАБАТ, 8 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили беспилотник, запущенный из Ирана в сторону одного из крупнейших в мире нефтяных месторождений Шейба, расположенного в пустыне Руб-эль-Хали. Об этом сообщило министерство обороны королевства.

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Средства ПВО страны "отследили и сбили в пустыне Руб-эль-Хали иранский беспилотник, выпущенный по месторождению Шейба", указывается в заявлении саудовского оборонного ведомства.