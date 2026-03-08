Силы ПВО Саудовской Аравии сбили БПЛА, запущенный по месторождению нефти Шейба
Редакция сайта ТАСС
08 марта, 17:46
РАБАТ, 8 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили беспилотник, запущенный из Ирана в сторону одного из крупнейших в мире нефтяных месторождений Шейба, расположенного в пустыне Руб-эль-Хали. Об этом сообщило министерство обороны королевства.
Средства ПВО страны "отследили и сбили в пустыне Руб-эль-Хали иранский беспилотник, выпущенный по месторождению Шейба", указывается в заявлении саудовского оборонного ведомства.