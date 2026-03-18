Спикер Меджлиса назвал закрытие Ормузского пролива мерой самозащиты Ирана

Пролив "больше не пользуется прежним уровнем безопасности", отметил Мохаммад Багер Галибаф

Редакция сайта ТАСС

РАБАТ, 19 марта. /ТАСС/. Ормузский пролив был закрыт не по собственному желанию Тегерана, а в качестве самозащиты. С таким утверждением выступил председатель иранского Меджлиса (парламент) Мохаммад Багер Галибаф.

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"Если Ормузский пролив сегодня закрыт, то не из-за того, что Иран сам решил его закрыть, а потому, что мы должны защищаться", - указал спикер парламента. По его словам, из за агрессии Израиля и США против Ирана "[Ормузский] пролив не может быть в прежнем состоянии ни с юридической точки зрения, ни с точки зрения судоходства, так как он больше не пользуется прежним уровнем безопасности".