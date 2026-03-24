В Ливане заявили о гибели 1 072 человек из-за ударов Израиля

Пострадали еще 2 996 человек

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 24 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 33 жителя Ливана погибли за сутки в результате ударов израильских ВВС по южным районам страны, еще 90 получили ранения. Такие данные приводятся в сводке Минздрава республики, распространенной в X.

"Общее число убитых граждан с начала военной эскалации достигло 1 072, пострадали - 2 966", - указывается в тексте.

По сведениям ливанского МВД, из зоны военных действий переместилось 1 049 328 человек, они сосредоточились главным образом в Бейруте.