США заявили о готовности наращивать свой ядерный арсенал в связи с шагами КНР

Что касается роста китайского ядерного арсенала, то Соединенные Штаты более не рассматривают это как двустороннюю проблему, отметил заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы наращивать свой атомный арсенал в связи с развитием Китаем сил ядерного сдерживания. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

"Однако если китайская сторона продолжит этот прорыв, и опять-таки - они приближаются к паритету [с США], то это [уже] не проблема 2040 года. Это становится проблемой 2030 года. Мы будем яростно конкурировать по [всему] спектру модернизации своих ядерных сил", - отметил американский дипломат. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Что касается роста их [ядерного] арсенала, то мы более не рассматриваем это как двустороннюю проблему", - подчеркнул Динанно.

По его словам, Госдепартамент будет тесно взаимодействовать на этом направлении с Пентагоном. "Во-вторых, мы должны очень тесно работать с Военным министерством США, чтобы понимать, что мы будем яростно конкурировать с Китаем, модернизировать свой потенциал сдерживания, пытаясь откатить назад китайский арсенал", - сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства. Никаких деталей он не привел.

Российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истек 5 февраля. США фактически отказались принять предложение России придерживаться еще в течение года его центральных ограничений. В Вашингтоне заявляют, что рассчитывают на заключение трехсторонних договоренностей такого рода с участием Китая. Пекин отвергает этот подход, называя несправедливым и нерезонным стремление США добиться уже на текущем этапе подключения Китая к российско-американскому процессу сокращения ядерных вооружений. КНР указывает, что ее ядерный арсенал значительно меньше американского и российского.