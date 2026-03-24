США не рассматривают возможность возобновления ядерных испытаний в атмосфере

Заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что не слышал обсуждений на эту тему

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Американская администрация не рассматривает возможность возобновления испытаний ядерного оружия в атмосфере. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

"Я не присутствовал ни при каких обсуждениях, во время которых рассматривались бы испытания в атмосфере, проведение каких-либо испытаний [такого рода]", - заверил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. "Нет обсуждения того, чтобы проводились какие-либо атмосферные испытания", - утверждал дипломат. "Я не слышал ни о каком обсуждении каких бы то ни было испытаний в атмосфере", - повторил он. Президент США Дональд Трамп заявил осенью минувшего года, что Вашингтон возобновит ядерные испытания. Американское правительство утверждает, что это решение было принято в ответ на действия России и Китая, не подкрепляя свою позицию никакими четкими доказательствами.

По словам Динанно, никаких дальнейших решений в Вашингтоне после тех заявлений американского лидера еще не выработано. "Мы не приняли никаких решений конкретно о том, как выглядела бы какая бы то ни было программа проведения испытаний", - заверил заместитель главы внешнеполитического ведомства. "Так что это [все] находится на этапе, когда решения еще не приняты", - уточнил он.

В феврале помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа выступил с утверждением, что Россия и Китай проводили в последние годы ядерные испытания малой мощности. По его версии, одно такое испытание в КНР состоялось 22 июня 2020 года на полигоне у озера Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В свою очередь исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд заявил, что в ней не могут подтвердить достоверность выводов США о проведении Китаем ядерного испытания в 2020 году.

В ноябре 2025 года в Белом доме заявили, что Пентагону было поручено немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже занимаются такого рода деятельностью. Президент России Владимир Путин в связи с этим отметил, что Москва всегда придерживалась неукоснительного соблюдения обязательств в рамках ДВЗЯИ. По словам Путина, Россия продолжит это делать до тех пор, пока соответствующие испытания не проведет какая-то другая страна.

Соединенные Штаты уже обвиняли Россию в возобновлении ядерных испытаний - в 2019 году. Никаких доказательств приведено не было. Подготовительная комиссия ОДВЗЯИ тогда подтвердила соблюдение российскими властями моратория на ядерные испытания, а Москва категорически отвергла обвинения Вашингтона как голословные.