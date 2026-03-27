ОАЭИ: Израиль и США в третий раз ударили по территории АЭС "Бушер"

О жертвах и материальном ущербе не сообщается

Редакция сайта ТАСС

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© AP Photo/ ISNA, Mehdi Ghasemi, архив

КАИР, 28 марта. /ТАСС/. Израиль и США в третий раз с 28 февраля нанесли удар по территории иранской АЭС "Бушер". По предварительным данным, сама станция не получила повреждений, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

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"Снаряд упал на территории АЭС, но о жертвах, материальном ущербе или технических сбоях в результате попадания ракеты не сообщается", - говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном на его странице в X. В ОАЭИ подчеркнули, что "атаки на объекты мирной атомной инфраструктуры нарушают все нормы международного права и ставят под угрозу безопасность всего региона".

Впервые удар в непосредственной близости от энергоблока АЭС "Бушер" в Иране был нанесен вечером 17 марта, во второй раз станцию атаковали 24 марта. О произошедшем Иран оповестил МАГАТЭ, глава которого, Рафаэль Гросси, призвал к максимальной сдержанности во время конфликта, чтобы предотвратить риск ядерной аварии.