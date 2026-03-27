МАГАТЭ: риска выброса радиации после ударов по заводу в Хондабе нет

Заявленного ядерного материала на объекте нет, говорится в сообщении

Редакция сайта ТАСС

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ВЕНА, 28 марта. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что риска выброса радиации после ударов по заводу по производству тяжелой воды в иранском Хондабе нет.

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"Иран сообщил МАГАТЭ, что сегодня также был обстрелян завод по производству тяжелой воды в Хондабе. Радиационной опасности не обнаружено, поскольку на объекте нет заявленного ядерного материала", - говорится в сообщении МАГАТЭ в X.

Агентство также отметило, что Иран 27 марта сообщил об атаке на металлургический завод в Хузестане, где применяются радиоактивные источники. Выброса радиации за пределы предприятия не произошло.