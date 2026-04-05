Украина заявила о непричастности к попытке диверсии на "Турецком потоке"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел чрезвычайное заседание Совета обороны в связи с предпринятой в Сербии попыткой взрыва критически важной газовой инфраструктуры между двумя странами

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. МИД Украины заявил о непричастности Киева к попытке диверсии на газопроводе "Турецкий поток". Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

"Мы категорически отвергаем попытки безосновательно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи газопровода "Турецкий поток" в Сербии", - говорится в сообщении. "Украина не имеет к этому никакого отношения", - подчеркнули в МИД.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал чрезвычайное заседание Совета обороны в связи с предпринятой в Сербии попыткой взрыва критически важной газовой инфраструктуры между двумя странами. Глава венгерского МИД Петер Сийярто после заседания отметил, что "эта попытка теракта хорошо вписывается в действия украинцев, которые постоянно пытаются заблокировать поставки российских газа и нефти в Европу". Он также подчеркнул, что инцидент является "нападением на суверенитет" страны.

Президент Сербии Александар Вучич сообщил о предотвращении диверсии против газовой инфраструктуры, имеющей ключевое значение для энергоснабжения страны и региона. Взрывчатка и детонаторы были обнаружены вблизи населенного пункта Велебит в нескольких сотнях метров от газопровода. Венгрия получает основные объемы газа из России по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям на территории Болгарии и Сербии.

Выступая 24 февраля на коллегии ФСБ, президент РФ Владимир Путин заявил о возможных попытках подрыва проходящих по дну Черного моря "Турецкого потока" и "Голубого потока". В ходе встречи с Сийярто в Кремле 4 марта российский лидер представил ему сведения о подготовке Киева к подрыву "Турецкого потока". В Будапеште приняли решение усилить защиту критически важных энергетических объектов от возможных диверсий со стороны Киева.