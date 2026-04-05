ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Паводки в России
Удары США и Израиля по Ирану
Военная операция на Украине
Неделя космоса
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреУдары США и Израиля по Ирану

МИД Ирана: США лгут, когда говорят, что хотят помочь народу республики

Единственной помощью от Соединенных Штатов в регионе являются "смерти и разрушения", отметил официальный представитель иранского дипведомства Эсмаил Багаи
Редакция сайта ТАСС
05 апреля, 18:54

ТЕГЕРАН, 5 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал ложью заявления США об их якобы помощи народу Ирана.

Читайте также

Военная операция США и Израиля в Иране. Хроника событий 5 апреля 2026 года

В интервью телеканалу SNN представитель внешнеполитического ведомства исламской республики заявил, что единственной помощью от США в регионе являются "смерти и разрушения". Он также назвал угрозы со стороны Вашингтона об ударах по энергетической инфраструктуре страны "преступными". 

СШАИран