МИД Ирана: США лгут, когда говорят, что хотят помочь народу республики
05 апреля, 18:54
ТЕГЕРАН, 5 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал ложью заявления США об их якобы помощи народу Ирана.
В интервью телеканалу SNN представитель внешнеполитического ведомства исламской республики заявил, что единственной помощью от США в регионе являются "смерти и разрушения". Он также назвал угрозы со стороны Вашингтона об ударах по энергетической инфраструктуре страны "преступными".