МИД Ирана: США лгут, когда говорят, что хотят помочь народу республики

Единственной помощью от Соединенных Штатов в регионе являются "смерти и разрушения", отметил официальный представитель иранского дипведомства Эсмаил Багаи

ТЕГЕРАН, 5 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал ложью заявления США об их якобы помощи народу Ирана.

Читайте также Военная операция США и Израиля в Иране. Хроника событий 5 апреля 2026 года

В интервью телеканалу SNN представитель внешнеполитического ведомства исламской республики заявил, что единственной помощью от США в регионе являются "смерти и разрушения". Он также назвал угрозы со стороны Вашингтона об ударах по энергетической инфраструктуре страны "преступными".