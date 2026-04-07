Постпред Ирана при ООН: РФ и КНР встали на правильную сторону истории

Фактически Россия и Китай не допустили, чтобы СБ ООН был использован для легитимизации агрессии против Ирана, заявил Амир Саид Иравани

Редакция сайта ТАСС

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ООН, 7 апреля. /ТАСС/. Россия и Китай встали на правильную сторону истории, наложив вето на предложенную Бахрейном резолюцию по Ормузскому проливу. Об этом сообщил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

"Фактически Россия и Китай не допустили, чтобы Совет Безопасности ООН был использован для легитимизации агрессии [против Ирана], и тем самым они твердо встали на правильную сторону истории", - подчеркнул дипломат.