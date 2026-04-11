В Пакистане рассказали об освещении журналистами переговоров США и Ирана

Представителям СМИ предоставлены все необходимые условия, заявил министр информации и телерадиовещания южноазиатской страны Аттаулла Тарар

Редакция сайта ТАСС

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ИСЛАМАБАД, 11 апреля. /ТАСС/. Представителям СМИ из самых разных стран предоставлены все необходимые условия для освещения переговоров США и Ирана в Исламабаде. Об этом Пакистанской телевизионной государственной корпорации заявил министр информации и телерадиовещания южноазиатской страны Аттаулла Тарар.

"Журналисты из разных стран, включая Китай, Саудовскую Аравию, Японию, Германию и Республику Корея, подали заявления на визы для освещения переговоров", - проинформировал министр. По словам Тарара, они "располагают всем необходимым под одной крышей в конференц-центре им. Мухаммада Али Джинны". Там "установлены высокоскоростной интернет, принтеры, компьютеры и экраны", добавил он.

Как сообщалось ранее, около 190 иностранных журналистов, в том числе корреспондент ТАСС, получили аккредитацию для освещения переговоров между иранской и американской делегациями по вопросу урегулирования конфликта.

По свидетельству агентства Tasnim, иранская делегация согласилась участвовать в начавшемся раунде переговоров при посредничестве Пакистана, несмотря на недоверие к противоположной стороне и учитывая опыт нарушения обязательств США в предыдущих переговорах.