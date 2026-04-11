Отец Илона Маска уверен, что ядерное оружие не будет применено в ближайшем будущем

Есть желание оградить другие группы, не обладающие ядерной энергией, от получения такого оружия, заявил Эррол Маск

Редакция сайта ТАСС

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций Эррол Маск выразил мнение в интервью ТАСС, что ядерное оружие не будет применено в обозримом будущем.

Отвечая на вопрос, насколько высок риск применения ядерного оружия сейчас, отец основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска отметил: "Все подобные страны, такие как Россия, Америка, Великобритания, которые обладают ядерной энергией, и, вероятно, Китай, полностью осознают, что вы не можете использовать такое оружие". "Ни в коем случае. Более того, есть желание оградить другие группы от получения ядерного оружия, потому что они могут выдвинуть аргумент, что они применят это, потому что им сказал это сделать их бог, или что-то в этом роде, - полагает Эррол Маск. - Я не думаю, что существует вероятность применения ядерного оружия на данном этапе или на любом этапе в ближайшем будущем".

Полный текст интервью будет опубликован позднее на ресурсах ТАСС.