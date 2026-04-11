Армия Израиля заявила об ударах по 200 целям "Хезболлах" за сутки в Ливане
Редакция сайта ТАСС
11 апреля, 14:47
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апреля. /ТАСС/. Израильская армия продолжает наносить удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. За минувшие сутки там атакованы более 200 целей, сообщила армейская пресс-служба.
"Армия обороны Израиля за последние 24 часа нанесла удары по более чем 200 целям "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что армия "продолжает наносить удары по пусковым установкам с тем, чтобы предотвратить обстрелы" территории Израиля из Ливана.