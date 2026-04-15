"Известия": ЕС обсудит кредит Киеву после вступления Мадьяра в должность

Евросоюз также продолжит обсуждать введение 20-го пакета санкций против России, сообщил источник издания

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. ЕС планирует возобновить обсуждение кредита Украине и антироссийских санкций сразу после вступления лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра в должность премьер-министра Венгрии. Об этом "Известиям" сообщил евродепутат от Чехии Томаш Здеховски.

"Европейскому союзу сначала необходимо получить четкие сигналы из Будапешта и завершить стандартные процедуры переговоров между всеми государствами-членами", - сказал он изданию.

Европейский источник газеты подтвердил, что вступление Мадьяра в должность премьер-министра Венгрии сразу возобновит в ЕС обсуждение кредита Украине на €90 млрд и 20-го пакета санкций против России.

По информации другого собеседника издания, этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета ЕС по иностранным делам 11 мая, а также на заседании Евросовета 22 мая. При этом ближайший саммит сообщества намечен на 23-24 апреля, и Венгрию на нем, скорее всего, еще будет представлять действующий премьер Виктор Орбан.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на конференции в США заявил, что Еврокомиссия рассчитывает, что Мадьяр разблокирует финансирование Киева на €90 млрд и 20-й пакет санкций против России. До этого глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен заявила, что ждет от новых властей Венгрии "возвращения в сердце Европы".