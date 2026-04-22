GFCN: алгоритмы Facebook разжигают насилие в Африке

По данным международной ассоциации по фактчекингу, с началом конфликта в Тыграе, посты, разжигающие этническое насилие, оставались в сети месяцами

Редакция сайта ТАСС

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© REUTERS/ Tiksa Negeri

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Алгоритмы соцсети Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) разжигают ненависть и способствуют распространению насилия, жертвами которого становятся мирные жители в африканских странах. Об этом говорится в статье GFCN с комментариями эксперта организации, исследователя, аналитика в области геополитики и кибербезопасности Анны Андерсен.

В материале исследуется обострение противоречий вокруг эфиопского региона Тыграй в 2020 году. "Масштабы провалов модерации Facebook в Африке задокументированы весьма подробно. К декабрю 2020 года, с началом конфликта в Тыграе, посты, разжигающие этническое насилие, оставались в сети месяцами. К ним относились публикации, напрямую связанные с реальным кровопролитием, как, например, в случае убийства ювелира-тыграйца в Гондэре, которого выволокли из его мастерской после того, как активисты в Facebook призвали "очистить" район от его "рода". В последующем судебном иске утверждалось, что модерация контента Facebook в Африке совершенно неадекватна, а штат сотрудников для работы с морфологически сложными языками, такими как амхарский, оромо и тигринья, сильно недоукомплектован", - указано в тексте.

По оценке аналитика, эфиопский случай доказывает, что централизованные модели модерации, экспортируемые Кремниевой долиной, "не способны понимать местные реалии". "Платформы в значительной степени полагаются на автоматизированные системы, обученные преимущественно на англоязычных данных, что приводит к глубокой "лингвистической слепоте". Подобно тому, как гигантам социальных сетей не хватает модераторов для менее распространенных европейских языков, они оказались совершенно не готовы к работе с африканскими языками", - замечает Андерсен.

"В Африке та же система работает в режиме полного безразличия, т. е. алгоритм попросту не оснащен для распознавания косвенных речевых импликатур (Gricean conversational implicature) в амхарском или тигринья. Разрыв между буквальным и прагматическим смыслом - там, где по сути и живет ненависть, - для машины невидим, - подчеркивает эксперт. - Даже когда нанимаются живые модераторы, они, как правило, сосредоточены в глобальных центрах и обучены применять универсальные, стерилизованные политики контента, которые отражают гегемонию западной власти и лишены жизненно важного контекста, что фактически заставляет замолкать тех, кто находится в опасности".

"Подобные паттерны систематически ускользают от поверхностной модерации. Автоматизированные системы обнаружения, сопоставляющие ключевые слова, полностью пропустят эти прагматические конструкции, а живые модераторы без глубокого культурного интеллекта не увидят нарушений правил, поскольку буквальный смысл не содержит явных угроз", - констатируется в материале.

Заключение авторов исследования

Авторы приходят к заключению, что в настоящее время граждане во всем мире "сталкиваются с двойной угрозой: деспотичной, превентивной цензурой гиперрегулируемой, централизованной цифровой сферы на Западе и беспрепятственным распространением реального насилия в развивающихся регионах, подогреваемым алгоритмами, которые не понимают, что говорится - и что остается несказанным".