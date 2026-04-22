Глава МО Польши возмутился оправданием послом Украины Шухевича и Бандеры

Владислав Косиняк-Камыш отметил, что эти украинские националисты являются в республике наиболее страшными символами уничтожения человека

Редакция сайта ТАСС

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Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш © Klaudia Radecka via Reuters Connect

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал посла Украины в Варшаве Василия Боднара за то, что тот не считает украинских националистов Романа Шухевича и Степана Бандеру преступниками.

"Абсолютно не согласен [c украинским послом]. ОУН-УПА (ОУН - Организация украинских националистов, УПА - Украинская повстанческая армия, признаны экстремистскими и запрещены в РФ - прим. ТАСС), Шухевич, Бандера - ответственные за геноцид, за преступления против польского народа, за убийства тысяч людей на Волыни - являются в Польше наиболее страшными символами уничтожения человека, - сказал Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio Zet. - Я не понимаю этого. Польша и Украина пришли к согласию по многим вопросам, идет полным ходом процесс эксгумаций на Волыни. И зачем эти слова? Он [украинский посол] знает, какую реакцию они вызовут в Польше".

17 апреля украинский посол в Варшаве в эфире польского подкаста Bez Doktryny заявил, что не считает Шухевича и Бандеру преступниками, обвинив поляков в "одностороннем и идеологизированном подходе к истории".

Организация украинских националистов в годы Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию. С февраля 1943 года украинские националисты под руководством Бандеры и Шухевича начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали порядка 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня.