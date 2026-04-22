Ливанская журналистка погибла из-за израильской атаки на юге республики

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 23 апреля. /ТАСС/. Ливанская журналистка Амаль Халиль погибла из-за израильской атаки на юге республики. Об этом сообщило Ливанское общество Красного Полумесяца.

Согласно заявлению организации, которое приводит агентство NNA, она погибла при исполнении служебных обязанностей.

Ранее агентство сообщало, что жертвами израильской атаки по населенному пункту на юге Ливана стали два человека и две журналистки получили ранения.