ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Динамика ключевой ставки Центробанка
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреБлижневосточный конфликт

Ливанская журналистка погибла из-за израильской атаки на юге республики

Она погибла при исполнении служебных обязанностей
Редакция сайта ТАСС
22 апреля, 21:35

ТУНИС, 23 апреля. /ТАСС/. Ливанская журналистка Амаль Халиль погибла из-за израильской атаки на юге республики. Об этом сообщило Ливанское общество Красного Полумесяца.

Согласно заявлению организации, которое приводит агентство NNA, она погибла при исполнении служебных обязанностей.

Ранее агентство сообщало, что жертвами израильской атаки по населенному пункту на юге Ливана стали два человека и две журналистки получили ранения. 

ЛиванБлижневосточный конфликтИзраиль