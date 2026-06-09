Euronews: ЕК предложила включить патриарха Кирилла в 21-й пакет санкций

По данным телеканала, "пока нет уверенности, что все страны ЕС поддержат это предложение"

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила включить патриарха Кирилла в черный список ЕС в рамках 21-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщил телеканал Euronews со ссылкой на свои источники.

Однако телеканал отметил, что "пока нет уверенности, что все страны ЕС поддержат это предложение".

"Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл входит в число имен, включенных в последнее санкционное предложение Еврокомиссии", - сообщил телеканал.

Ранее во вторник ЕК представила странам ЕС проект 21-го пакета санкций. Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что в черный список в рамках этого пакета будут включены 170 человек и организаций, однако она не называла конкретных имен.

Теперь санкционный проект ЕК рассмотрят главы МИД ЕС 15 июня на заседании Совета ЕС в Люксембурге. Для утверждения санкций необходимо единогласное решение всех стран блока, поэтому неизвестно, когда этот пакет будет утвержден.

По информации Euronews, идея включить главу РПЦ в черный список ЕС обсуждалась в Брюсселе уже давно, но ее всегда блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако ее новый премьер Петер Мадьяр в ходе переговоров с Еврокомиссией о разблокировании финансирования Венгрии в объеме 16,4 млрд евро дал понять, что не будет поддерживать вето своего предшественника на антироссийские санкции. "Евроньюс" утверждает, что именно это и позволило Еврокомиссии вновь предложить санкции против патриарха.