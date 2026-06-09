Сенат Франции принял обновленный закон о военном планировании

Верхняя палата приняла его в урезанном виде, убрав оттуда ключевую статью о повышении военных расходов на €36 млрд до 2030 года

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Франции принял обновленный закон о военном планировании на 2024-2030 годы. Трансляция заседания велась парламентским телеканалом Public Senat.

"Принято Сенатом", - сказал спикер палаты Жерар Ларше, подводя итоги голосования. 297 сенаторов проголосовали за, против высказались 33 члена палаты. Верхняя палата приняла закон в урезанном виде, убрав оттуда ключевую статью о повышении военных расходов на €36 млрд до 2030 года.

Это связано с тем, что сенаторы от правой партии "Республиканцы" предложили повысить эту сумму до €50 млрд. Из-за разногласий с остальными членами Сената статья, определяющая сумму финансирования, была отклонена полностью.

Таким образом, документ пока не принят окончательно. Далее для его рассмотрения будет созвана совместная согласительная комиссия из семи депутатов и семи сенаторов, которая попытается прийти к единому решению.

Как ранее сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, государственный долг республики достиг 115,6% ВВП, превысив €3,4 трлн.