В МИД Ирана рассказали, зачем США ударили по Кувейту копией иранского дрона

Это необходимо, чтобы в дальнейшем продать властям эмирата американские системы ПВО, отметил представитель министерства Эсмаил Багаи

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 9 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы США нанесли по аэропорту Кувейта 3 июня удар копией иранского беспилотника, чтобы в дальнейшем продать властям эмирата американские системы ПВО. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Фрагменты этой головоломки складываются воедино с поразительной скоростью. Они провели операцию под чужим флагом, использовав скопированный [с иранского] беспилотник Lucas для удара по аэропорту Кувейта, тем самым создав идеальный предлог для продвижения разработанных компанией Powerus систем противодроновой противовоздушной обороны под видом защиты от иранских атак", - написал он в Х, разместив информацию об одобрении Госдепом возможной продажи Кувейту противодронных систем.

3 июня Главное управление гражданской авиации Кувейта сообщило, что пассажирский терминал Т1 международного аэропорта подвергся атаке беспилотников и ракет, запущенных из Ирана. По данным МИД эмирата, в результате удара один человек погиб, также был нанесен серьезный материальный ущерб. Позднее внешнеполитическое ведомство Индии уточнило, что жертвой удара стал индийский гражданин. По данным Минздрава Кувейта, травмы различной степени тяжести получили по меньшей мере 63 человека, среди которых пассажиры и сотрудники аэропорта.