NYT: США и Иран обсуждают 15-летний запрет на обогащение урана

По данным газеты, Вашингтон изначально настаивали на 20-летнем запрете, тогда как Тегеран предлагал 10 лет

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. США и Иран в рамках переговоров по ядерной сделке обсуждают длительный запрет для исламской республики на обогащение урана, который может составить около 15 лет. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников и дипломатов, знакомых с ходом закрытых консультаций.

По информации издания, в последние недели стороны вели переговоры по четырем ключевым элементам возможного соглашения, которое, как считают в Вашингтоне, способно остановить иранскую ядерную программу примерно на 15 лет. Одним из основных пунктов является прекращение обогащения урана. США изначально настаивали на 20-летнем запрете, тогда как Иран предлагал 10 лет. Американские чиновники полагают, что стороны могут договориться о 15-летнем сроке.

Как отмечает NYT, переговоры также затрагивают вопросы сокращения запасов обогащенного урана, демонтажа ключевых ядерных объектов Ирана и допуска международных инспекторов с внезапными проверками. По словам собеседников издания, пока речь идет лишь о предварительных контурах возможного соглашения, а дальнейший ход переговоров остается неопределенным на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке.