CNN: вертолет Apache был сбит иранским дроном

Два члена экипажа Apache были спасены при помощи американского беспилотного катера

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Американский ударный вертолет AH-64 Apache, потерпевший в понедельник крушение над Ормузским проливом, был сбит иранским беспилотником-камикадзе. С таким утверждением выступила телекомпания CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц американской администрации.

По ее словам, вертолет был поражен иранским дроном-камикадзе Shahed. Два члена экипажа Apache были спасены при помощи американского беспилотного катера, пишет CNN.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Apache над Ормузским проливом был сбит иранскими силами и сказал, что Соединенные Штаты будут вынуждены дать на это ответ.