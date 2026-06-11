В Париже сумку из воссозданной кожи тираннозавра продали за €150 тыс.

Она украшена серебряной фурнитурой и черными бриллиантами, а также снабжена нейлоновым ремешком

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 11 июня. /ТАСС/. Сумка из кожи, созданной на основе образцов коллагена из останков тираннозавра, была продана в Париже за €150 тыс. Торги проводились аукционным домом Drouot.

Оценочная стоимость лота перед началом торгов варьировалась от €300 тыс. до €500 тыс.

Данная сумка была разработана компанией Enfin Leve польского дизайнера Михала Хадаса и существует в единственном экземпляре. Она украшена серебряной фурнитурой и черными бриллиантами, а также снабжена нейлоновым ремешком.

В описании лота отмечается, что традиционно предметы роскоши старались изготавливать из кожи редких животных, что придавало им "долю недосягаемости" и "превращало в символ власти". Однако злоупотребление таким подходом усугубляло ситуацию с исчезновение многих видов, которых добывали ради кожи.

"Материал же [для этой сумки] взят не у вымершего животного, а из воссозданной на клеточном уровне кожи, разработанной в лаборатории на основе восстановленных и смоделированных кожных белков тираннозавра, а точнее из коллагена. Таким образом, выразительная сила названия не сводится к простому языковому эффекту: оно отсылает к новому материалу, задуманному как биологическое возрождение утраченного мира", - гласит описание лота на сайте аукционного дома.