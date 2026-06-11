Конгрессмены США не поддержали продление действия программы слежки за рубежом

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявлял о необходимости продления данной программы в интересах безопасности страны

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США не поддержала законопроект о продлении срока действия программы по осуществлению американской разведкой без разрешения суда электронной слежки в отношении жителей других государств.

Законопроект поддержали 198 членов Палаты представителей, 218 выступили против. Трансляцию заседания вели на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Документ предусматривает продление до 2 июля срока действия раздела 702 закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). Срок действия этого раздела истекает 12 июня.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о необходимости продления данной программы в интересах безопасности страны. Законодатели-демократы выступили против этого, в частности, в знак протеста против решения американского лидера назначить исполняющим обязанности директора Национальной разведки США Уильяма Пулти, который также является главой управления жилищного финансирования. Многие политические оппоненты Трампа подвергли критике данное решение, они подчеркнули, что Пулти не обладает опытом, необходимым для этого поста, и ему будет сложно одновременно совмещать обе должности.

Внесенная в 2008 году в закон о наблюдении за иностранной разведкой от 1978 года поправка дает право спецслужбам без санкции специального суда прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную переписку между иностранными гражданами, находящимися за пределами США, но использующими американские спутниковые каналы, узлы связи или интернет-серверы, в том числе принадлежащие крупным компаниям. В целом спецслужбы не имеют права вести аналогичную слежку за американцами без ордера. Однако есть исключение: граждане США могут подпадать под действие программы и оказываться под наблюдением, если они контактируют с иностранцами, которые находятся в поле зрения разведки.