ЦАХАЛ заявил о пресечении попытки нескольких израильтян проникнуть в Сирию

Их передали в израильскую полицию для дальнейшего разбирательства

Редакция сайта ТАСС

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июля. /ТАСС/. Израильские военнослужащие пресекли попытку нескольких граждан еврейского государства проникнуть на территорию Сирии в районе Голанских высот. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Недавно несколько израильских мирных жителей прибыли в район Голанских высот с целью пересечь границу с Сирией. Действующие на месте израильские военнослужащие пресекли их продвижение и задержали мирных жителей, после чего передали их в израильскую полицию для дальнейшего разбирательства", - говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что ЦАХАЛ "решительно осуждает этот инцидент", который "является уголовным преступлением и угрожает безопасности мирных жителей и мешает оперативной деятельности Армии обороны Израиля".

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон, который в одностороннем порядке провозглашал суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.