МО Кувейта заявило о гибели человека при ударе Ирана по китайской компании

Объекту нанесен "серьезный материальный ущерб", отметил официальный представитель кувейтского министерства обороны эмирата полковник Сауд аль-Атван

Редакция сайта ТАСС

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ДОХА, 30 июля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб в результате удара Ирана по объекту китайской компании на севере Кувейта. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны эмирата полковник Сауд аль-Атван.

Как отмечается в сообщении представителя ведомства, Иран атаковал "здание одной из китайских компаний на севере страны". В результате удара "погиб один работник", объекту нанесен "серьезный материальный ущерб". По словам аль-Атвана, компетентные органы немедленно приступили к ликвидации последствий удара.