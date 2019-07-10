Еще на 100 лет. Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

На Украине завершились работы по возведению нового защитного сооружения над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС, Иванковский район Киевской обл.).

30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Чернобыль: мифы и факты 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Из-за больших размеров арки ее пришлось строить двумя частями, чтобы потом сдвинуть вместе.

Арку устанавливали с помощью специальной системы, которая состоит из 224 гидравлических домкратов и позволяет передвигать конструкцию на расстояние 60 см за один цикл.

Защитное сооружение, "Новый безопасный конфайнмент", должно изолировать здание аварийного энергоблока ЧАЭС, пострадавшее в 1986 году в результате крупнейшей катастрофы в истории атомной энергетики.

Новый саркофаг не станет окончательным решением проблемы — он всего лишь должен обеспечить защиту аварийного блока минимум еще на 100 лет.