Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД

Президент США Рональд Рейган и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев после подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, 1987 год

Подписанный 30 лет назад Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) стал одной из основ современного режима контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. Однако еще в декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин отметил, что США из договора "по факту уже вышли". На излете холодной войны

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ДРСМД был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Этому событию предшествовали долгие годы взаимных опасений, связанных с возможностью Москвы и Вашингтона осуществить молниеносный обезглавливающий ядерный удар по силам НАТО в Европе и СССР соответственно. Такой удар мог быть осуществлен с помощью высокоточных баллистических и крылатых ракет малой и средней дальности, время полета которых составило бы менее десяти минут. Общего понимания того, что такое ракеты малой и средней дальности, тогда не было, но необходимость уничтожения такого оружия для снижения международной напряженности чувствовалась в обеих странах. Тогда США и СССР договорились создать общую классификацию ракет по дальности действия и уничтожить значительную часть своего ядерного потенциала.

Так, согласно ДРСМД, к середине 1991 года Москва уничтожила 1846 ракетных комплексов, а Вашингтон — на 1000 меньше. Aegis Ashore и беспилотники Спустя 30 лет с момента заключения договора оба государства-подписанта обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. В России, например, считают, что противоракеты для наземных установок американской системы ПРО Aegis — Aegis Ashore — могут при необходимости заменить на крылатые ракеты средней дальности, что станет прямым нарушением договора.

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"Они [США] поставили системы — противоракетные якобы — в Румынии. А как они поставили? Они поставили пусковые системы Aegis, сняли их просто с моря и поставили. Но в этих системах противоракеты можно легко заменить просто на ракеты средней дальности", — сказал российский президент на большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года. Госдеп США в свою очередь опровергает возможность запуска крылатых ракет с Aegis Ashore. По состоянию на октябрь 2018 года комплекс Aegis Ashore находится на боевом дежурстве в местечке Девеселу, Румыния. Остаются в силе замыслы США по созданию аналогичной базы в польском населенном пункте Редзиково в текущем году. Разместить комплекс на фоне ракетно-ядерных испытаний в КНДР 2017 года решили и в Японии. Кроме того, Россию беспокоит наличие у США боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), операционная дальность которых составляет 1,1 тыс. км. Эти БПЛА по своим возможностям и характеристикам близки к определению крылатой ракеты. 9М729 и "Искандер" В США рассуждения о возможном нарушении Россией ДРСМД привели к тому, что Трамп поручил подготовить план введения дополнительных санкций в отношении Москвы. Как заявил еще в декабре прошлого года заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, "хотелось бы надеяться, что от этих санкций американская сторона воздержится, но, к сожалению, опыт работы по этому кругу вопросов учит другому, и дыма без огня не бывает".

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Что касается обвинений, то в американской прессе говорится о разработке в РФ якобы предназначенной для оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Искандер-М" крылатой ракеты наземного базирования "Новатор 9М729" и о том, что ее дальность составляет как минимум 3 тыс. км. Официальные лица России, впрочем, никогда не подтверждали ни наличия, ни испытаний этой ракеты. Между тем, как заявлял в октябре 2017-го председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, новые ракеты для комплекса "Искандер-М" ДРСМД не нарушают. "Хочу подчеркнуть, что новые ракеты для ОТРК, испытанные накануне, не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действующий с 1988 года, потому что дальность их полета не превышает 500 км. Мы обнародовали это в Астраханской области на полигоне Капустин Яр, пустив новый образец на предельное расстояние 480 км", — сказал Бондарев. Несмотря на заверения российской стороны, Конгресс США согласовал выделение $58 млн на "разработку оборонных систем для противодействия ракетам наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км". Решение прописано в законе об оборонном бюджете на 2018 год, предусматривающем применение санкций в отношении России "за допущенные нарушения различных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями" (первые российские компании — АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" и АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" — были внесены в черный список в конце 2017 года). Третьим будешь? "Мы собираемся расторгнуть соглашение. Мы собираемся выйти", — заявил Трамп 20 октября, добавив, что Соединенным Штатам придется "разрабатывать такие вооружения". В то же время Трамп допустил заключение нового соглашения с участием не только России, но и Китая.

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