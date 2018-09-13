Франция сожалеет, что страны-гаранты не договорились о прекращении огня в Сирии

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Париж выразил в четверг обеспокоенность тем, что страны, взявшие на себя обязательства по деэскалации в Сирии, не достигли договоренности о прекращении огня. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции. Он подтвердил, что Париж выступает за продолжение переговоров.

"Франция обеспокоена развитием ситуации в Идлибе. Мы сожалеем, что страны, добровольно взявшие на себя обязательства быть гарантами деэскалации, не смогли договориться о прекращении огня", - говорится в заявлении. В нем также подчеркивается, что "масштабное наступление в Идлибе может привести к катастрофическим последствиям". Как отметил представитель МИД Франции, это может привести к "новой глобальной гуманитарной и миграционной катастрофе, так как возникнет непосредственная угроза жизни трех миллионов гражданских лиц".

Он также сообщил, что Франция "намерена проявлять особую бдительность в связи с возможным очередным использованием химического оружия сирийским режимом". "Как уже напомнил министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, Франция продолжит прилагать усилия к тому, чтобы соблюдалась "красная линия" неиспользования химического оружия. Она будет готова предпринять совместно со своими ближайшими партнерами действия в случае, если будет доказано его летальное применение. Франция совместно с партнерами также продолжит мобилизовывать силы на то, чтобы бороться против безнаказанного применения химоружия, а также против военных преступлений и преступлений против человечности в Сирии".

"Мы призываем гарантов продолжить переговоры, чтобы добиться тем самым сохранения режима прекращения огня. Франция поддерживает в этом отношении призывы к диалогу со стороны генерального секретаря ООН и его специального посланника Стаффана де Мистуры, а также их просьбы о защите гражданского населения", - напомнил представитель министерства.