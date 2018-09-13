Участника беспорядков в Хемнице приговорили к 8 месяцам условно за нацистское приветствие

ТАСС, 13 сентября. Окружной суд Хемница приговорил 33-летнего мужчину к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года за демонстрацию нацистского приветствия и нападение на полицейского во время праворадикальных выступлений. Об этом в четверг сообщила газета Die Welt .

Как сообщает представитель суда, демонстранта также обязали уплатить €2 тыс. в пользу государства. Это первый приговор, связанный с протестами в Хемнице. В ходе судебного процесса было установлено, что мужчина использовал запрещенный нацистский жест и попытался атаковать сотрудника полиции во время марша против мигрантов 1 сентября 2018 года в Хемнице. Шествие было организовано правопопулистской партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), антиисламским движением ПЕГИДА и праворадикальным объединением "За Хемниц". Участие в протестах приняли около 4,5 тыс. человек.

В соответствии с германским законодательством, имя осужденного не раскрывается. По сообщению пресс-службы суда, он он уже был судим ранее. Решение еще не вступило в силу, прокуратура будет ходатайствовать об изменении меры пресечения на год тюремного заключения без испытательного срока.

В пятницу суд рассмотрит дело в отношении другого демонстранта, также обвиняющегося в использовании запрещенных жестов во время акции в Хемнице.

В ночь на 26 августа в городе от ножевых ранений скончался 35-летний местный житель. По данным следствия, нападавшими были мигранты из Сирии и Ирака - двоих из них впоследствии удалось отследить и арестовать. Еще один выходец из Ирака разыскивается. После этого в городе прошли демонстрации, некоторые из них сопровождались беспорядками.