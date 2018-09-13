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Кризис в Сирии

СМИ: США продолжают наращивать военное присутствие в Сирии

Издание отмечает, что речь идет о создании в регионе новых баз и оперативных центров

АНКАРА, 13 сентября. /ТАСС/. США расширяют военное присутствие в Сирии, несмотря на приближающееся окончание борьбы с террористами в этой стране. Об этом сообщила в четверг газета Hurriyet.

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Издание отмечает, что Вашингтон продолжает создавать новые оперативные центры и базы на тех территориях, которые находятся под контролем курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС). На данный момент США располагают военными базами в Ракке, Манбидже, Дейр-эз-Зоре, а также Хасеке.

Кроме того, американские военные с августа этого года приступили к строительству двух военных объектов в районе города Камышлы. Подобная политика свидетельствует о том, что США намерены сохранить долгосрочное присутствие в регионе.

Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что действия США в Сирии ведут мир "на край пропасти". По ее словам, Москва видит "в происходящем вокруг Сирии попытку отработки американцами нового механизма обеспечения собственного мирового господства", и "такая линия подрывает существующий мировой порядок, который опирался до настоящего времени на Устав ООН".

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СШАСирияКризис в СирииЗахарова, Мария Владимировна
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