Адвокат: суд Киева получил команду вынести приговор Януковичу до 30 сентября

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Оболонский районный суд вынесет приговор Виктору Януковичу по делу о госизмене до 30 сентября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

"Суд в связи с действиями защиты не успел вынести приговор ко Дню независимости Украины 24 августа, поэтому дана новая команда - вынести приговор до 30 сентября - это дата, когда президент должен подписать указ о назначении судей в новые суды, который завершает судебную реформу", - сказал он.

Сердюк пояснил, что сейчас судьи Оболонского районного суда проходят квалификационную проверку, в связи с чем "находятся на крючке у власти", "их карьера зависит от выполнения полученных команд". "После 30 сентября судьи будут назначаться Высшим советом правосудия, а президент таких полномочий уже иметь не будет", - пояснил Сердюк.

В рамках данного дела Янукович обвиняется по статьям Уголовного кодекса Украины "Государственная измена", "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны".

Обвинение просит суд приговорить экс-президента к 15 годам лишения свободы, о чем прокурор главной военной прокуратуры сообщил 16 августа во время дебатов в Оболонском районном суде. Защита же просит оправдать экс-президента, а вместо него судить за совершенные преступления представителей действующей власти.