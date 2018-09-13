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В Конгрессе США предложили ввести санкции против РФ за сотрудничество с иранской компанией

Председатель комитета по иностранным делам Эд Ройс заявил, что некоторые российские физические и юридические лица оказывают финансовую помощь Mahan Air

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. США должны ввести санкции в отношении России в качестве ответа на ее сотрудничество с иранской авиакомпанией Mahan Air. Такое мнение выразил в опубликованном в среду заявлении председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Эд Ройс.

"Я не понимаю, почему меры не были приняты, например, в отношении российских [физических и юридических] лиц, которые оказывают финансовую помощь Mahan Air", - отметил он. "Сообщалось, что находящаяся под санкциями авиакомпания транспортирует оружие и персонал в Сирию, при этом сохраняя рейсы в Москву и Санкт-Петербург", - говорится в заявлении. "Мы должны изучить и ввести санкции против российских лиц и компаний, которые поддерживают Mahan Air обслуживанием самолетов, услугами по продаже билетов, продажей грузов и многим другим", - утверждает Ройс.

Вашингтон в феврале сообщил, что эта иранская компания с помощью турецких фирм получала в обход американских санкций произведенные в Соединенных Штатах запчасти для авиалайнеров. Ранее США ввели санкции против Mahan Air, в частности, под предлогом того, что она доставляла иранские воинские подразделения и вооружения в Сирию.

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СШАИранСирияРоссияКризис в СирииСанкции в отношении России
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