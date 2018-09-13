В Скотленд-Ярде прокомментировали интервью Петрова и Боширова

ЛОНДОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Скотленд-Ярд уверен, что Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Лондоном в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, действовали под вымышленными именами. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в столичной полиции в ответ на просьбу прокомментировать интервью с Петровым и Бошировым, которое вышло ранее в четверг на телеканале RT .

Что известно о россиянах, которых Скотленд-Ярд подозревает в покушении на Скрипалей

"Мы в курсе заявлений, сделанных российскому СМИ двумя мужчинами сегодня, 13 сентября. Как мы заявляли 5 сентября, двое мужчин, известные как "Александр Петров" и "Руслан Боширов", разыскиваются британской полицией после того, как Королевская прокурорская служба санкционировала выдвижение обвинения против них в связи с нападением на Сергея и Юлию Скрипаль и на детектива Ника Бейли", - сообщили в полиции.

Скотленд-Ярд уточнил, что продолжает собирать информацию о том, чем Петров и Боширов занимались на территории Великобритании со 2 по 4 марта, и просит всех, кто обладает подобными сведениями, связаться с полицией.

13 сентября в интервью телеканалу RT Петров и Боширов рассказали, что ездили в Великобританию как туристы, с ГРУ не связаны, занимаются бизнесом и к делу Скрипалей не имеют никакого отношения.