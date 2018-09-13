США открыто призвали власти ФРГ не устраняться от военной помощи в случае ударов по Сирии

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. США открыто призвали власти ФРГ не устраняться от военной помощи в случае нанесения ударов по Сирии, если там произойдет новая химическая атака.

"Самым лучшим способом продемонстрировать политическую поддержку были бы не разговоры, но военная солидарность", - заявил журналистам в четверг в Берлине спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. Его слова приводит агентство DPA. Как отметил Джеффри, стремление США заручиться поддержкой у союзников продиктовано, в том числе, внутренней политикой Вашингтона. "У нас тоже есть внутренняя политика. Здесь помогло бы, если бы президент мог показать, что нам помогают и другие страны", - сказал он.

Джеффри провел параллели с войной в Ираке в 2003 году, в которой, в частности, не участвовали Германия и Франция. "Это было для нас большой проблемой с точки зрения внутренней политики", - отметил дипломат.

Со стороны представителей США впервые открыто прозвучал призыв к Берлину не уклоняться от помощи в случае ударов против Дамаска.

Минобороны изучает вопрос

Газета Bild в минувшее воскресенье со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ сообщила, что глава ведомства Урсула фон дер Ляйен распорядилась изучить вопрос участия ФРГ в возможных ударах альянса в составе США, Великобритании и Франции по правительственным силам Сирии в случае применения химического оружия в провинции Идлиб.

Источники Bild отметили, что германская сторона не исключает возможность применения своих самолетов Tornado, но только в том случае, если Дамаск осуществит химическую атаку против собственного населения и будут предоставлены убедительные доказательства этого. По данным газеты, с соответствующим запросом к Берлину обратилась американская сторона, и предварительные дискуссии на эту тему прошли на позапрошлой неделе в Минобороны ФРГ.

В правящей в ФРГ коалиции представители Христианско-демократического союза не исключили возможности участия Бундесвера в военных ударах, но социал-демократы категорически отклонили такой вариант.