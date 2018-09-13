США готовы применить против РФ более жесткие санкции из-за дела Скрипалей

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Администрация США готова использовать гораздо более жесткие санкции в отношении России в связи с делом Скрипалей. С таким предупреждением выступила в четверг помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Маниша Сингх.

"Нам хорошо известно о приближающемся крайнем сроке введения второй волны санкций в отношении России в рамках [американского] Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения [от 1991 года]. Мы следим за ее действиями. Мы указали ей, что она может избежать попадания под [эти] санкции, если позволит инспекции на объектах, если передаст нам проверяемые гарантии неприменения этих отравляющих веществ нервно- паралитического действия против собственных граждан", - заявила сотрудница американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Пока они (власти России - прим. ТАСС) этого не сделали. В связи с этим мы учитываем ноябрьский крайний срок, абсолютно. Мы планируем ввести вторую волну чрезвычайно жестких санкций в рамках Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения. Мировое сообщество не потерпит такое поведение, которое мы видели со стороны России, особенно отравления и убийства собственных граждан", - сказала Сингх.

США применили в конце августа антироссийские ограничительные меры из-за дела Скрипалей. Вашингтон прежде всего ввел запрет на поставку в РФ продукции двойного назначения, сделав ряд исключений.

Кроме того, означенный закон предусматривает и угрозу использования второй волны санкций примерно через 3 месяца после введения первой части рестрикций. Вторая часть предусматривает угрозу понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта США российских товаров, в том числе нефти и нефтепродуктов, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством РФ, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.

Администрация США ранее указывала, что до применения этих рестрикций, охарактеризованных обеими сторонами как "драконовские", дело все же не дойдет.