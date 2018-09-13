Украина направит в район Азовского и Черного морей 270 бойцов спецназа

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Украина решила нарастить военное присутствие в Азовском и Черном морях, направив туда 270 бойцов спецназа. Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

"До конца года мы будем иметь около 1 тыс. человек личного состава нашего спецназа. И наращиваем усилия морского спецназа, а это около 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях акватории Азовского и Черного морей", - приводит его слова пресс-служба ведомства.

Вопрос использования акватории Азова обострился между Россией и Украиной после того, как 25 мая украинская погранслужба задержала рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом, экипажу которого до сих пор не удается вернуться домой. Вслед за этим российские пограничники усилили досмотры украинских судов, а Киев заявил о необходимости создать корабельно-катерную группировку, чтобы "противодействовать российским пограничникам".

6 сентября Совет нацбезопасности и обороны Украины на заседании в закрытом режиме по указу президента Украины Петра Порошенко утвердил комплекс мероприятий по усилению военного присутствия в Азовском море, направленных на "защиту национальных интересов в южных регионах". В частности, речь шла о создании там корабельно-катерной группировки, развитии соответствующей инфраструктуры и обеспечении подразделений береговой обороны "новейшим высокоточным ракетным оружием".

Тогда же глава государства поручил правительству разработать морскую доктрину, а министерствам иностранных дел и юстиции - подготовить предложения "о юридической защите национальных интересов в части поведения России по блокировке Азовского моря, блокировке портов и компенсации соответствующих убытков".

11 сентября замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил о переброске в акваторию Азовского моря первого бронекатера проекта "Гюрза-М".