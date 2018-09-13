Представители США и Кубы обсуждают в Вашингтоне "акустические атаки"

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Представители Соединенных Штатов и Кубы встретились в четверг в Госдепартаменте для того, чтобы обсудить "акустические атаки" в Гаване, от которых пострадали американские дипломаты. Об этом рассказала в четверг руководитель пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Как уже знают некоторые из вас, представители властей Кубы сейчас находятся здесь, в Госдепартаменте. Полагаю, в эти минуты они все еще находятся в здании, для них проводят брифинг", - сказала она. По словам Науэрт, американские и кубинские чиновники "обсуждают медицинские проблемы, с которыми сталкивались некоторые наши люди". Она пояснила, что отчета по итогам этой встречи распространять не планируется.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на внешнеполитическое ведомство сообщило, что данная встреча должна стать частью работы по расследованию упомянутых атак и, вероятно, поможет лучше понять состояние здоровья американских дипломатов.

Вашингтонская администрация утверждает, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали 26 американских дипломатов. Власти США возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре прошлого года США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек ее дипмиссию в Вашингтоне.

Министерство иностранных дел Кубы несколько раз категорически отвергало причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами. Кроме того, власти государства ставят под сомнение сами утверждения о том, что американские дипломаты действительно подверглись на Кубе каким-либо атакам.