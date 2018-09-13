В Госдепе недовольны советами, которые экс-госсекретарь Керри дает властям Ирана

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент считает, что экс-госсекретарь Джон Керри хвастается своими контактами с властями Ирана, и ему не следует давать Тегерану советы, как работать с нынешней администрацией Белого дома. С таким заявлением выступила в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Я видела, как экс-госсекретарь Керри выступал в различных ток-шоу, разговаривал с прессой, я видела, как он хвастался встречами с властями Ирана. Я также видела сообщения, что Керри, по всей видимости, дает советы иранскому правительству. Лучшим советом, который он может им дать, должен быть призыв отказаться от поддержки террористических групп по всему миру, призыв перестать поддерживать [движение] "Хезболла", - считает она.

В четверг тему общения экс-главы Госдепартамента с Тегераном также затронула помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Маниша Сингх во время слушаний с ее участием в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. "Сейчас у нас есть длинный список дел, на которых мы должны сосредоточиться. Очень жаль, что люди из прошлой администрации пытаются скомпрометировать прогресс, которого действующая администрация пытается достигнуть", - заявила она. "Я ничего не знаю о тех встречах, но, еще раз, я считаю такие действия абсолютно неуместными", - утверждает Сингх.

В мае президент Трамп объявил о выходе из соглашения по иранской ядерной программе, в заключении которой участвовал Керри, и обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начали действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю - продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября.

Остальные участники сделки - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания - не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.