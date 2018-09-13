Порошенко и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе и повышение обороноспособности Украины

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в ходе совместной встречи в Киеве обсудили ситуацию в Донбассе, энергетическую безопасность, а также обороноспособность украинских вооруженных сил.

"Собеседники обсудили ситуацию в Донбассе <...> Петр Порошенко поблагодарил за укрепление обороноспособности украинской армии и подчеркнул важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны", - сообщила в четверг пресс-служба президента.

Кроме того, на встрече обсуждался проект "Северный поток - 2" в контексте энергетической безопасности Украины.