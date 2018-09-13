Де Мистура проведет в Женеве консультации с семью странами "малой группы" по Сирии

ЖЕНЕВА, 14 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура встретится в пятницу в Женеве с дипломатами так называемой малой группы по Сирии, в которую входят четыре западные страны (Великобритания, Германия, США, Франция) и три арабские (Египет, Иордания, Саудовская Аравия). Как ожидается, основное внимание будет уделено формированию сирийского конституционного комитета и обстановке в Идлибе - единственном крупном регионе Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований.

Обмен мнениями с "малой группой" спецпосланник считает важной частью запланированных им на сентябрь интенсивных дипломатических контактов, призванных содействовать формированию комитета. В активе "малой группы" пока нет каких-либо заметных достижений в вопросе сирийского урегулирования. Вместе с тем входящие в нее страны, несомненно, являются влиятельными игроками в регионе, способными либо ускорить поиск мирного решения, либо затормозить этот процесс. О возможном торможении наглядно свидетельствуют прозвучавшие со стороны Великобритании, США и Франции угрозы агрессии против Дамаска.

Эмиссар ООН заявил в начале сентября, что рассматривает формирование конституционного комитета в качестве "начального пункта" активизации процесса политического урегулирования в Сирии. На женевских консультациях 10-11 сентября де Мистурой и "астанинской тройкой" гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) в принципиальном плане были согласованы списки членов этого органа от правительства и оппозиции Сирии. Остается согласовать только список от гражданского общества: для ускорения этой работы было решено создать техническую группу экспертов. В конституционный комитет войдут по 50 человек от правительства, оппозиции и гражданского общества.

Нынешняя встреча де Мистуры с "малой группой" в Женеве - вторая по счету, предыдущая состоялась в июне. После июньских консультаций спецпосланник, отвечая на вопрос ТАСС о том, не планируется ли в перспективе проведение общего заседания членов "малой группы" и "астанинской тройки", ответил отрицательно.