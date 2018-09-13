ABC: Манафорт согласился признать вину на суде в Вашингтоне

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт дал согласие признать себя виновным в обмен на смягчение наказания. Об этом сообщила в четверг телекомпания ABC .

По ее данным, о сделке с правосудием будет официально объявлено в пятницу, 14 сентября. Пока неясно, готов ли Манафорт сотрудничать с прокуратурой или просто признает себя виновным, чтобы избежать лишнего стресса и расходов, уточняет телеканал со ссылкой на свои источники. По их данным, наиболее опытные адвокаты экс-главы предвыборного штаба республиканца "провели в четверг четыре часа", обсуждая детали сделки с представителями спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование по поводу приписываемого России вмешательства в выборы в США 2016 года.

В Вашингтоне 24 сентября начнется второй по счету суд над Манафортом. Ранее жюри присяжных в суде в Александрии (штат Вирджиния) вынесло вердикт по другому делу Манафорта, признав его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Они касаются в том числе нарушений налогового и банковского законодательства, а также сокрытия зарубежных счетов в банках.

В Вашингтоне Манафорту инкриминируются "сговор против США", отмывание более $30 млн, дача ложных показаний, несоблюдение законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Ранее судья Эми Берман постановила, что в ходе процесса в Вашингтоне тема приписываемого РФ вмешательства в выборы в США затронута не будет.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.