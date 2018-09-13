Хейли: США разочарованы внесением в среднесрочный доклад СБ ООН по КНДР поправок России

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты разочарованы тем фактом, что в доклад группы экспертов Комитета 1718 о выполнении санкций в отношении Пхеньяна были внесены поправки, на которых настаивала российская сторона. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.

С ее точки зрения, "России нельзя позволять изменять и подвергать обструкции независимые доклады ООН по санкциям в отношении Северной Кореи только потому, что им не нравится, что говорят другие". "Мы разочарованы тем, что группа экспертов поддалась российскому давлению и вносит изменения в то, что должно быть независимым докладом. Это опасный прецедент, и он останется пятном на важной работе группы экспертов", - утверждала Хейли.

По ее мнению, комитет "должен поступить правильно и распространить" первоначальную версию доклада. "Полное выполнение резолюций СБ ООН [по Северной Корее] остается обязательным для всех членов [всемирной организации], в том числе и для России", - заявила дипломат.

Внесение поправок в доклад

Ранее 13 сентября в пресс-службе постпредства РФ при ООН заявили журналистам, что поправки, на которых настаивала российская сторона, внесены в доклад группы экспертов Комитета 1718 о выполнении санкций в отношении Пхеньяна. От внесения данных корректировок "качество доклада только выиграло", уверены в миссии. Как указали в пресс-службе, "ситуация с докладом еще раз показала важность взаимодействия группы экспертов с государствами - членами".

31 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил журналистам после закрытых консультаций СБ ООН по КНДР, что РФ заблокировала дискуссию в Совете Безопасности ООН по докладу о выполнении санкций в отношении Пхеньяна до внесения в него поправок.

24 августа Россия заблокировала принятие повестки санкционного комитета СБ ООН, однако его председатель отказался отразить в докладе эту позицию. Тогда Небензя заявил, что РФ и другие делегации "выразили обеспокоенность регулярными утечками информации из комитета и запросили их расследования".

Резолюции против КНДР

В декабре прошлого года Совбез ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.

12 июля США обвинили КНДР в нарушении санкций Совета Безопасности ООН, ограничивающих импорт в эту страну нефтепродуктов, а также в скрытой перекачке подобных грузов с судна на судно в открытом море. При этом, по данным агентства Рейтер, Вашингтон потребовал от Москвы и Пекина немедленно прекратить любые поставки нефтепродуктов в КНДР. 26 июля заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин назвал доказательства о незаконных поставках нефти, предлагаемые Вашингтоном, неубедительными.