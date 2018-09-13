Глава ОАГ: венесуэльский миграционный кризис демонстрирует безразличие правительства

БОГОТА, 14 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро в четверг заявил, что венесуэльский миграционный кризис демонстрирует ложь и безразличие правительства Николаса Мадуро, которое не желает решать проблемы своего народа. Такое мнение он выразил по итогам встречи с президентом Колумбии Иваном Дуке, которая состоялась в колумбийском городе Картахена (северный департамент Боливар).

"Венесуэльский миграционный кризис является абсолютно аморальным, потому что он знаменует собой ложь и безразличие правительства Венесуэлы в час, когда надо заботиться о своем народе, о его потребностях с точки зрения обеспечения продовольствием, медикаментами и удовлетворения основных потребностей", - заявил глава ОАГ, чьи слова приводит агентство EFE.

Альмагро также добавил, что венесуэльцы, которые бегут из страны, "ищут за границей решения [своих проблем], которого они не могут найти в своей стране".

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. Согласно последним данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. На прошлой неделе более 10 стран Латинской Америки в совместном заявлении призвали Венесуэлу принять гуманитарную помощь.

В свою очередь власти Венесуэлы отрицают наличие гуманитарного кризиса в стране. По мнению исполнительного вице-президента республики Дельси Родригес, речь идет о "нормальных миграционных потоках".