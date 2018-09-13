В США суд разрешил демократам внести изменения в исковое заявление в отношении Трампа и РФ

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Суд Южного округа штата Нью-Йорк разрешил в четверг Национальному комитету Демократической партии (НКДП) США внести изменения в исковое заявление к правительству РФ, президенту США Дональд Трампа и организации Wikileaks, добавив в него сведения, о которых стало известно уже после подачи иска. Об этом объявлено по итогам технического заседания, состоявшегося в суде в нью-йоркском районе Манхэттен.

20 апреля этого года НКДП подал иск, в котором в качестве ответчиков, в частности, указаны Российская Федерация, Главное управление (ГУ) Генштаба ВС РФ, президент Crocus Group Арас Агаларов, вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, а также Wikileaks, президент США Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп - младший, бывший глава избирательного штаба республиканца Пол Манафорт, его деловой партнер Ричард Гейтс и бывший советник Трампа в его предвыборном штабе Джордж Пападопулос.

Истцы утверждают, что сотрудники штаба Трампа сотрудничали с представителями РФ и WikiLeaks с целью подрыва избирательной кампании экс-кандидата Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. По версии демократов, с этой целью были взломаны компьютеры НКДП, а похищенная информация была обнародована. Это якобы помогло Трампу одержать победу на выборах, утверждают они.

Внести дополнения

Ранее адвокаты НКДП попросили суд разрешения внести добавления в исковое заявление, приобщив к делу дополнительную информацию, которая стала известна уже после подачи иска. Как следует из судебных документов, это касается в том числе сведений о предъявлении 13 июля министерством юстиции США обвинений 12 лицам, которые, по версии Вашингтона, являются сотрудниками военной разведки РФ.

Также истцы попросили приобщить к делу мнения неких экспертов в области кибербезопасности, с которыми проконсультировались в НКДП, и информацию, почерпнутую из материалов в СМИ, опубликованных после подачи иска.

В четверг рассматривающий дело судья Джон Коултл в ходе технических слушаний, на которых присутствовал ТАСС, одобрил прошение истцов. Как он указал, соответствующие документы должны быть внесены на рассмотрение "к 12 октября". У защиты после этого будет 60 дней на то, чтобы ознакомиться с предложенными добавлениями и оспорить их.

Судья Коултл также постановил, что сторона обвинения и защита должны к 28 сентября согласовать между собой график следующих технических слушаний и сроки подачи возможных дальнейших прошений. Дата начала слушаний по существу по данному делу пока не назначена.

Повестки направлены

Ранее адвокаты НКДП, как следует из судебных документов, заявили, что предприняли необходимые действия для того, чтобы осуществить через Госдепартамент доставку властям России судебного уведомления и сопроводительного пакета документов по данному делу.

По словам НКДП, во внешнеполитическом ведомстве США на прошлой неделе заверили, что извещение будет обязательно вручено официальным представителям РФ в Москве, не уточнив сроков. Те после этого должны будут направить обратно официальное подтверждение о получении документов. Этот процесс может занять несколько недель, уточнили адвокаты.

Всем другим ответчикам, за исключением одного человека, судебные извещения, по словам НКДП, доставили. Юристам не удалось обнаружить лишь некоего фигурирующего в иске профессора из Лондона Джозефа Мифсада, с которым в 2016 году встречался Пападопулос. Мифсад якобы заверял Пападопулоса, что лично знает многих иностранных политиков и может познакомить его с российскими официальными лицами. Как следует из судебных документов, истцы считают, что Мифсад "пропал без вести или, возможно, скончался".

Расследование "вмешательства" в выборы

С мая прошлого года расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Он предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. 13 июля о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые, по версии Вашингтона, являются сотрудниками военной разведки России, объявил первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн.

Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.