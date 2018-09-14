NYT: в США опасаются за жизнь экс-информаторов ЦРУ из России из-за инцидента в Солсбери

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Дело Скрипалей вызвало проверку спецслужбами США мер обеспечения личной безопасности бежавших на Запад и проживающих в США бывших сотрудников российских силовых органов. Об этом в четверг со ссылкой на действующих и бывших контрразведчиков Соединенных Штатов сообщила газета The New York Times .

По данным издания, американская сторона считает, что в последние годы спецслужбы РФ смогли выследить нескольких россиян, которые работали на ЦРУ и были помещены в США под действие программы защиты бывших шпионов. Контрразведка Соединенных Штатов после событий в Солсбери приступила к пересмотру мер обеспечения защиты и безопасности перебежчиков на предмет выявления потенциальных уязвимых мест. В частности, выясняется, насколько легко найти бывших информаторов путем изучения их аккаунтов в социальных сетях и сведений, которыми делятся с окружающими их родственники, поясняет газета.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

30 июня британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, страдающий зависимостью от героина, были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, выступил с предположением, что они также отравились "Новичком". 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице.