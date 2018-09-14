Глава МВД Италии назвал нелепыми обвинения России во вмешательстве в выборы в США

ТАСС, 14 сентября. Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини дал интервью журналу Time , в котором заявил, что поддерживает президента США Дональда Трампа и считает "нелепыми" обвинения России во вмешательстве в выборы США. Несколько фрагментов интервью были опубликованы на сайте издания в четверг.

На вопрос, выступает ли он за отмену санкций против России, Сальвини ответил, что предпочитает диалог, а не введение ограничений. "Я встречался с Путиным только один раз, у нас нет ни экономических, ни коммерческих связей. У меня есть только хорошая идея о партнерстве между Россией и Европой, а также договоренность о сотрудничестве между Лигой (итальянская партия - прим. ТАСС) и партией "Единая Россия". Я надеюсь как можно скорее остановить этот режим санкций, потому что у нас нет необходимости воевать", - сказал он.

Вице-премьер прокомментировал обвинения России во вмешательстве в зарубежные политические процессы, в частности, в возможном влиянии на американские выборы. Он заявил, что "не знает, делала ли Россия что-то в отношении США или Франции" и назвал обвинения о вмешательстве "нелепыми".

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе Евросоюза Сальвини заявил, что у объединения нет "общих корней", а есть только "единая валюта". Он заявил, что его цель - создание "альтернативного христианским демократическим партиям и социалистам альянса без Макрона (Эмманюэль Макрон, президент Франции - прим. ТАСС) и Ренци (Маттео Ренци, экс-секретарь Демократической партии Италии и бывший премьер-министр - прим. ТАСС)".

Сальвини также прокомментировал проблему регулирования миграции на европейском континенте. Он заявил, что приветствует мигрантов, прибывших в страну легально, однако нелегальная миграция является источником преступности и социальных конфликтов. "Если я смогу уменьшить количество преступлений и снизить уровень нелегальных мигрантов, пусть называют меня расистом сколько угодно", - сказал Сальвини. На вопрос об отношении к президенту США Дональду Трампу вице-премьер ответил, что одобряет его действия в сферах внутренней экономики и безопасности и "приветствует тот факт, что он выполняет свои предвыборные обещания даже в таких острых темах как признание Иерусалима столицей Израиля".

Занявший 1 июня должность вице-премьера и главы МВД в новом правительстве лидер партии "Лига" Маттео Сальвини сразу начал проводить жесткую антимиграционную линию, фактически запретив высадку в итальянских портах незаконных мигрантов, спасенных в море, сначала с кораблей неправительственных организаций, а потом и судов службы береговой охраны и европейских миссий. Такая политика вызвала бурную полемику, как в Италии, так и в Европе. Наряду с острой критикой, в том числе со стороны представителей Римско-католической церкви, действия Сальвини пользуются одобрением широкого круга итальянцев, а сам он остается одним из самых популярных политиков. 7 сентября Сальвини получил официальное уведомление, что находится под следствием в связи с ситуацией вокруг спасенных в Средиземноморье мигрантов.