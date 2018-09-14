В сирийском Дераа начали разбирать баррикады и восстанавливать соцобъекты

ДЕРАА (Сирия), 14 сентября. /ТАСС/. В сирийском Дераа начали разбирать заграждения, еще недавно разделявшие город на две части, подконтрольные официальным властям и боевикам.

Дераа является столицей одноименного самого крупного сельскохозяйственного региона Сирии. Именно в этом городе семь с половиной лет назад вспыхнуло восстание, которое впоследствии охватило всю страну. Город сильно пострадал от войны, сейчас в нем много разрушенных зданий и других следов боевых действий, улицы практически пусты. Северную часть города ранее контролировали правительственные войска, южную - боевики. После перехода населенного пункта под полный контроль правительственных сил насыпи и баррикады, разделявшие город, наконец начали убирать.

"Наша задача - полностью расчистить этот участок, чтобы люди смогли вернуться на свои рабочие места и снова возобновилось производство. Работы очень много - работаем по 10-12 часов в сутки, хоть и очень жарко. Чтобы расчистить только эту промзону, потребуется 10 дней", - рассказал журналистам Шади Абазид, начальник бригады рабочих, разбирающих баррикады в промышленном районе Дераа.

Отсюда вывозятся сотни тонн земли, обломков металла и бетона. Предприятия все же пока не работают.

Восстановление мирной жизни в регионе

Параллельно с началом разбора разделяющих город баррикад было проведено совещание по восстановлению мирной жизни в регионе. Российскую делегацию, в которую также входили представители военной полиции, возглавлял заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко. С сирийской стороны в совещании участвовали заместитель губернатора провинции Дераа, врачи и учителя из тех районов, которые недавно перешли под контроль официальных властей.

Заместитель директора одной из школ в ранее подконтрольной боевикам части Дераа Хенд Аккрад рассказала, что ситуация постепенно улучшается. "Конечно, с приходом законной власти ситуация улучшается. Дети, по крайне мере, уже не боятся ходить в школу. Если еще год назад в каждом классе было 10-15 человек, то теперь 30-35. Мы бы и больше набирали, но не хватает мест - видите, дети сидят на полу. Проблем, конечно, еще много, но самое главное, что перестали стрелять", - говорит она.

Она отметила, что только в этом году в школе ввели государственную форму для учеников.

"Наша школа работала всю войну. И пострадала не так сильно, но все равно нуждается в ремонте. Не хватает инвентаря и парт, нет электричества и воды. Но самая главная проблема - не хватает учителей. За годы войны все разъехались и пока не торопятся возвращаться. Дети очень устали, с ними надо позаниматься психологам, но где же их взять?"- сказала она.

Содействие российских военных

"Мы не только останавливаем ведение огня, мы оказываем содействие в восстановлении социальных объектов, в налаживании мирной жизни в различных районах юга Сирии", - сказал генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

Заместитель губернатора провинции Дераа Авад Свейдан благодарит Россию за помощь. "Мне бы хотелось от всей души поблагодарить всех представителей России на территории Дераа. Прежде всего, спасибо вашим военным за поддержку в борьбе с терроризмом. Как представитель власти я хочу обратиться к тем жителям нашей провинции, которые находятся за границей или в других регионах Сирии. Здесь теперь мир и безопасность, террористов больше нет, все под контролем законной власти, возвращайтесь", - сказал он.

Он отметил, что с разрешения президента Сирии все граждане, которые хотят урегулировать свой статус, могут сделать это свободно. "В Дераа очень много людей, в том числе молодых, которые уже прошли эту процедуру и возвращаются к своим мирным профессиям. После амнистии и легализации они становятся парикмахерами, строителями, водителями и больше не испытывают давления", - сказал он.

По его словам, в Дераа после окончания боевых действий и полного освобождения провинции от бандформирований все коммунальные службы приступили к выполнению своих задач. "В первую очередь - разбор завалов, восстановление дорог, электроснабжения, водоснабжения и канализации. В городе Дераа, по нашим оценкам, разрушено около 70% всех жизненно важных коммуникаций. Общий уровень разрушений по всей провинции трудно оценить, но есть населенные пункты, где, например, уничтожены все электросети. Сейчас все госструктуры и органы предпринимают усилия для того, чтобы Дераа как можно быстрее восстановился. Понятно, что в ближайшее время вряд ли получится сделать провинцию такой же процветающей, как до войны, но наша задача - как можно быстрее обеспечить более-менее приемлемые условия для жизни людей", - рассказывает он.

Он отметил, что после окончания боевых действий беженцы и вынужденные переселенцы постепенно возвращаются в свои дома. "Не скажу, что это очень активный процесс, но тем не менее. В основном это фермеры, которые очень привязаны к своей земле. Дераа - крупнейший сельскохозяйственный регион Сирии. Их пока не так много, и людей можно понять - ситуация у нас действительно очень сложная. Одна из самых серьезных проблем сейчас - нехватка специалистов, особенно учителей и докторов. Представляете, на всю провинцию сейчас осталось только 54 профессиональных врача! Естественно, образованные люди были вынуждены бежать, чтобы спасти свою жизнь и не умереть с голода. Мы ждем их назад, нам очень нужны их знания и умения", - сказал он.