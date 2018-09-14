СМИ: в новой конституции Венесуэлы будет на 61 статью больше, чем в действующей

ТАСС, 14 сентября. Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы подготовила новый проект основного закона страны, который будет вынесен на референдум. Как сообщил в четверг вечером (утро пятницы мск) телеканал Globovision, число статей в конституции возрастет с существующих 350 до 411.

Информации о внесенных в документ изменениях обнародовано не было. Действующая конституция Венесуэлы была принята по итогам референдума в конце 1999 года. Сроки проведения нового плебисцита пока неизвестны.

КА, созванная по решению президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума, была избрана 30 июля 2017 года. Оппозиция, контролирующая парламент страны, бойкотировала участие в этих выборах. Проведение голосования было встречено неодобрением со стороны значительной части государств региона. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции в отношении Мадуро.

В августе того же года в Перу состоялась встреча глав МИД и представителей стран Южной, Центральной и Северной Америки, посвященная ситуации в Венесуэле. В совместном заявлении участники заседания указали, что не признают КА и все решения, которые она примет.